Полиция Петербурга задержала москвича, администрировавшего сеть мошеннических колл-центров

УРПНОН ГСУ ГУ МВД России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ ("незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции").

В Петербурге пресечена деятельность международной сети телефонных мошенников. В ходе совместной операции Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД и УФСБ России был задержан 18-летний житель Москвы, работавший "техническим специалистом" группировки.

По оперативным данным, юношу завербовали через мессенджер для создания и обслуживания сети GSM-шлюзов. Это оборудование позволяло зарубежным колл-центрам совершать тысячи звонков россиянам, подменяя реальные номера и оставаясь невидимыми для систем безопасности. Для маскировки фигурант арендовал квартиры на первых этажах шумных домов – рядом с барами и магазинами, чтобы скрыть акустическую активность техники. Каждые пять дней он менял локацию, перевозя шлюзовое оборудование, которое выдавал за обычные усилители звука. За свои услуги злоумышленник получал еженедельную оплату в криптовалюте в размере около 54 551 рубля.

Во время обысков изъяты GSM-шлюзы, роутеры, ноутбуки с программами для удаленного доступа и мобильные телефоны с перепиской кураторов.

УРПНОН ГСУ ГУ МВД России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ ("незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции"). Фигурант заключён под стражу. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению соучастников преступной схемы.

Ранее мы сообщили о том, что на Ленинском проспекте задержан безработный мужчина с партией синтетических наркотиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти