На Ленинском проспекте задержан безработный мужчина с партией синтетических наркотиков

При личном досмотре у него изъяли сверток, в котором экспертиза подтвердила наличие 1,53 грамма мефедрона.

В Петербурге пресечена деятельность крупного канала сбыта синтетических запрещенных веществ. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 3 августа около 18:00 у дома 108 по Ленинскому проспекту сотрудники полиции задержали 25-летнего неработающего мужчину за административное правонарушение.

При личном досмотре у него изъяли сверток, в котором экспертиза подтвердила наличие 1,53 грамма мефедрона. На следующий день, 4 августа, правоохранители провели обыск по месту жительства задержанного – в доме 44 по улице Маршала Казакова. Там было обнаружено и изъято еще 502,5 грамма синтетического наркотика.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ ("незаконное хранение в крупном размере") и по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на сбыт в особо крупном размере"). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе задержаны двое наркоторговцев с почти 300 граммов веществ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти