В Приморском районе задержаны двое наркоторговцев с почти 300 граммов веществ

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на сбыт наркотиков в крупном размере").

В среду, 29 июля, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержали двоих мужчин в возрасте 34 и 38 лет. Задержание произошло на основании оперативной информации о незаконном сбыте запрещенных веществ.

В ходе следственных действий у подозреваемых был изъят крупный арсенал наркотических средств. В квартире младшего из задержанных (проспект Королева, дом 68) полицейские нашли почти 300 граммов МДМА — 295,4 грамма. Там же были обнаружены электронные весы и упаковочный материал. У второго фигуранта при личном досмотре изъяли три пакетика с мефедроном общей массой более 3 граммов. При обыске его автомобиля "Мерседес GLE" было найдено еще одно сверток с 0,97 граммами того же вещества.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("покушение на сбыт наркотиков в крупном размере"). Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Второй мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства; правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения в его отношении.

В настоящее время оперативники устанавливают канал поставки крупной партии синтетических наркотиков и проверяют задержанных на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что полиция изъяла около 2 кг марихуаны у жителей Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти