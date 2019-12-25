За полгода диспансеризацию прошли 2,8 млн жителей Петербурга

План диспансеризации составляет 5,2 млн человек.

За шесть месяцев 2026 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Петербурге прошли свыше 2,8 млн человек, из них 673 тыс. горожан – дети. Это более половины годового плана, сообщили в Смольном 31 июля.

План диспансеризации составляет 5,2 млн человек. Взрослые могут проходить осмотры в поликлинике по месту жительства, работы или учебы. Стандартная диспансеризация включает также скрининг с целью раннего выявления онкологии, общий анализ крови, прием терапевта и определение показаний для консультаций с врачами-специалистами. Те, кому меньше 40 лет, должны проверяться раз в 3 года, люди старше 40 лет – ежегодно.

Запись на диспансеризацию доступна через Единую справочную службу, портал "Госуслуг", сайт "Здоровье петербуржца" или по телефону районной поликлиники.

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Фото: Piter.TV