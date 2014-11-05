Нутрициолог опровергла мифы о растворимом кофе

Отличие растворимого кофе от зернового кроется в технологии производства.

Многие уверены, что растворимый кофе – это искусственный продукт, созданный из непонятных ингредиентов. Но это не так, сообщила нутрициолог Елена Желянина телеканалу "Санкт-Петербург".

Отличие растворимого кофе от зернового кроется в технологии производства. Сначала заваривают крепкий напиток, затем удаляется влага. В результате получается кофейный экстракт. Однако при производстве теряется часть ароматических соединений.

Это никакая не химия, это тоже натуральный продукт. Поэтому мы можем иногда позволить себе чашечку растворимого кофе. Елена Желянина, нутрициолог

Что касается количества кофеина, в растворимом его иногда даже больше. Если человеку нужны горечь и бодрящий эффект, он их получит.

При этом растворимый кофе подходит не всем. Напиток противопоказан людям с гипертонией и с обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (язва, гастрит). Лучший ритуал – пить кофе между завтраком и обедом, а не сразу после еды.

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