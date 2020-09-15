Полиция Петербурга задержала похитившего 10 млн рублей в криптовалюте

В ходе обыска в его квартире изъяли три компьютера и три мобильных телефона.

Полицейские задержали мужчину, который похитил почти 10 млн рублей в криптовалюте. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемым оказался 29-летний житель Кингисеппа. В марте он неустановленным образом получил доступ к цифровой валюте помощника гендиректора коммерческой организации. Затем злоумышленник перевел 9,9 млн рублей на криптовалютный адрес. В ходе обыска в его квартире изъяли три компьютера и три мобильных телефона.

Приняты меры к установлению соучастников и дополнительных эпизодов преступной деятельности.

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Фото: Piter.TV