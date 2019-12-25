Петербуржец похитил электросамокат, чтобы просто покататься на нем

Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

По информации надзорного ведомства, в мае фигурант заметил возле дома 2/11 по улице Чудновского непристегнутый электросамокат. Когда за обвиняемым никто не наблюдал, он похитил транспортное средство и скрылся. Злоумышленник признался, что просто хотел покататься на электросамокате.

Ущерб составил 20 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшего товароведа будут судить за присвоение 1,2 млн рублей в Петербурге. Недостачу выявили в ходе инвентаризации.

Фото: Piter.TV