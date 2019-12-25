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Петербуржец похитил электросамокат, чтобы просто покататься на нем
Вчера, 15:48
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Петербуржец похитил электросамокат, чтобы просто покататься на нем

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Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). 

По информации надзорного ведомства, в мае фигурант заметил возле дома 2/11 по улице Чудновского непристегнутый электросамокат. Когда за обвиняемым никто не наблюдал, он похитил транспортное средство и скрылся. Злоумышленник признался, что просто хотел покататься на электросамокате. 

Ущерб составил 20 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что бывшего товароведа будут судить за присвоение 1,2 млн рублей в Петербурге. Недостачу выявили в ходе инвентаризации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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