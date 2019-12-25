Прокуратура Петербурга нашла нарушения в капремонте домов на Васильевском острове

Прокуратура Петербурга выявила нарушения при проведении капитального ремонта нескольких жилых домов на Васильевском острове. Проверка прошла после обращений местных жителей.
На домах, расположенных на 14-й и 16-й линиях Васильевского острова, специалисты обнаружили отслоение краски и штукатурки, трещины на фасадах, а также неравномерный окрас поверхностей.
Кроме того, проверка показала нарушения при восстановительных работах после замены систем электроснабжения. Подрядчик допустил отклонения от решений, предусмотренных проектной документацией.
Еще один случай выявили в доме на Наличной улице. Там после проведения работ произошли протечки в квартирах.
Прокурор Василеостровского района внес представление в адрес Фонда капитального ремонта с требованием устранить выявленные нарушения. Надзорное ведомство взяло проведение восстановительных работ на контроль.
О конкретных сроках устранения недостатков пока не сообщается.
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Фото: Piter.TV
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