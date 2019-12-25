Прокуратура Петербурга нашла нарушения в капремонте домов на Васильевском острове

Прокуратура потребовала исправить недочеты капремонта на Васильевском острове.

Прокуратура Петербурга выявила нарушения при проведении капитального ремонта нескольких жилых домов на Васильевском острове. Проверка прошла после обращений местных жителей.

На домах, расположенных на 14-й и 16-й линиях Васильевского острова, специалисты обнаружили отслоение краски и штукатурки, трещины на фасадах, а также неравномерный окрас поверхностей.

Кроме того, проверка показала нарушения при восстановительных работах после замены систем электроснабжения. Подрядчик допустил отклонения от решений, предусмотренных проектной документацией.

Еще один случай выявили в доме на Наличной улице. Там после проведения работ произошли протечки в квартирах.

Прокурор Василеостровского района внес представление в адрес Фонда капитального ремонта с требованием устранить выявленные нарушения. Надзорное ведомство взяло проведение восстановительных работ на контроль.

О конкретных сроках устранения недостатков пока не сообщается.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга повредил могилу на кладбище после того, как заметил "движение" у надгробия.

Фото: Piter.TV