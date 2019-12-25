Петербург потратит 238,7 млн рублей на 69 машин для контроля парковок

Для контроля платных парковок в Петербурге арендуют 69 автомобилей.

В Петербурге планируют арендовать 69 автомобилей с экипажем для контроля оплаты платных парковок. Начальная стоимость закупки составляет 238,7 млн руб. Информация размещена в материалах аукциона.

Заказчиком выступает СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". Заявки от участников принимаются до 6 октября, подведение итогов запланировано на 8 октября.

Арендованные автомобили будут работать в Адмиралтейском и Центральном районах ежедневно с 08:00 до 20:00. На машинах установят комплексы фото- и видеофиксации "Дозор-М3", с помощью которых будут выявлять нарушения правил оплаты стоянки.

Услуги планируется оказывать с 11 ноября 2026 года по 11 июля 2027 года. Согласно условиям закупки, автомобили должны иметь кузов типа седан, хетчбэк, универсал или кроссовер, а также быть оборудованы кондиционером и подушками безопасности. Подрядчик должен самостоятельно оплачивать топливо, мойку и техническое обслуживание машин. Водители перед каждой сменой должны проходить медицинский осмотр.

На автомобилях разместят надписи "Комитет по транспорту" и "Фотовидеофиксация нарушений ПДД". Это не первая подобная закупка в Петербурге. В феврале 2026 года Городской центр управления парковками объявлял аукцион на 218,9 млн руб. В марте был заключен краткосрочный контракт стоимостью 30,3 млн руб., по которому автомобили работали на маршрутах с 1 по 31 марта. В 2024 году в Петербурге также объявляли закупку автомобилей для парковочных инспекторов. Ее стоимость составляла 270 млн руб. Годом ранее нарушения в зоне платной парковки фиксировали пешие патрули.

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Фото: Piter.TV