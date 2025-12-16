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В праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте
Сегодня, 11:27
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В праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте

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Ее заполняемость составила 146%.

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги работы стоянок в пригороде в праздничные дни. Об этом сообщили в ведомстве 16 июня. 

В период с 12 по 14 июня парковкой на Цитадельском шоссе в Кронштадте воспользовались 1,5 тыс. раз, ее заполняемость составила 146%. А в Петергофе на Прудовой улице показатель достиг 138%. Автомобилисты припарковались на стоянке 1,3 тыс. раз. 

Такие данные свидетельствуют о стабильно высоком интересе к дворцово-парковым ансамблям Петергофа и морским достопримечательностям Кронштадта. 

Комитет по транспорту 

Ранее мы рассказывали о том, что в России могут разрешить постоплату парковки. Мера позволит снизить количество привлечений к административной ответственности.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: кронштадт, парковки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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