Манулята из Ленинградского зоопарка получили имена — Айден, Берк, Батыр и Акса

В Ленинградском зоопарке выбрали имена для маленьких манулов. Самцов назвали Айден, Берк и Батыр, самку — Акса. Котята родились 8 мая в семье Шу и Пэпэ.
Сейчас они свободно гуляют по вольеру и исследуют территорию. Увидеть их можно во время показательного кормления.
Зоопарк отмечает 161-й день рождения. Губернатор Александр Беглов поздравил сотрудников и поблагодарил зоологов, ветеринаров, смотрителей и экскурсоводов.
Он также сообщил о планах по строительству новой площадки зоопарка в Приморском районе в дополнение к исторической. Сейчас специалисты обсуждают базовые положения и составляют предварительный список животных. Инициатива реализуется в рамках Стратегии развития Петербурга до 2035 года.
Фото: Ленинградский зоопарк
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