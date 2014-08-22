Манулята из Ленинградского зоопарка получили имена — Айден, Берк, Батыр и Акса

Котята манулов родились 8 мая и уже исследуют вольер.

В Ленинградском зоопарке выбрали имена для маленьких манулов. Самцов назвали Айден, Берк и Батыр, самку — Акса. Котята родились 8 мая в семье Шу и Пэпэ.

Сейчас они свободно гуляют по вольеру и исследуют территорию. Увидеть их можно во время показательного кормления.

Зоопарк отмечает 161-й день рождения. Губернатор Александр Беглов поздравил сотрудников и поблагодарил зоологов, ветеринаров, смотрителей и экскурсоводов.

Он также сообщил о планах по строительству новой площадки зоопарка в Приморском районе в дополнение к исторической. Сейчас специалисты обсуждают базовые положения и составляют предварительный список животных. Инициатива реализуется в рамках Стратегии развития Петербурга до 2035 года.

Фото: Ленинградский зоопарк