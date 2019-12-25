"Уральские авиалинии" запускают прямые рейсы из Пулково в Сухум

Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает новое направление из аэропорта Пулково. Первый прямой рейс в столицу Абхазии состоится 7 октября, после чего полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Как сообщили в пресс-службе авиагавани Северной столицы, благодаря новой полетной программе Сухум впервые станет доступен для вылета из Пулково на круглогодичной основе.

Стоит отметить, что рейсы в этом направлении также уже выполняет авиакомпания Nordwind.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково начали тестировать браслеты и кольца для мониторинга состояния сотрудников.

Фото: Piter.TV