Петербург оказал иностранцам более 1,5 млн миграционных услуг за год

Почти 100 тысяч патентов выдали иностранцам в Петербурге с начала года.

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге иностранным гражданам оформили порядка 100 тысяч патентов на трудовую деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным городских властей, за восемь месяцев в Петербурге оказали около 2,5 млн государственных услуг в миграционной сфере. Более 1,5 млн из них предоставили иностранцам.

В четверг в Северной столице прошло заседание Совета руководителей миграционных органов государств — участников СНГ. Выступая на мероприятии, губернатор Александр Беглов подчеркнул, что вопросы миграционной политики требуют тесного сотрудничества стран. По его словам, общая задача — сделать трудовую миграцию законной, безопасной, прозрачной и комфортной для работников, их нанимателей, общества и власти.

Совет руководителей миграционных органов СНГ занимается координацией взаимодействия и решением вопросов миграционной политики. В его состав входят руководители профильных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Представители исполкома СНГ и Межпарламентской ассамблеи участвуют с правом совещательного голоса, а руководители миграционных органов Туркменистана и Молдавии — в качестве наблюдателей.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.

Фото: Piter.tv