Мигранты в России будут платить с 2027 года налог за неработающих членов семьи

Такая мера связана с задачей ограничить пребывание в России неработающих членов семей гастрабайтеров.

С 1 января 2027 года работающие иностранцы в России будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, который живет в стране. Об этом первый заместитель главы МВД РФ, начальник Миграционной службы Андрей Кикоть сообщил президенту Владимиру Путину.

Встреча с главой государства состоялась накануне Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД. Это профессиональный праздник ежегодно отмечают в России 11 сентября.

По нашей инициативе принят Федеральный закон, который вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны. Андрей Кикоть, начальник Миграционной службы

Он объяснил, что такая мера позволит ограничить пребывание в России неработающих родственников трудовых мигрантов, предусмотренной Концепцией государственной миграционной политики.

Ранее мы сообщали, что в России с 1 сентября 2026 года появятся новые законы.

Фото: Piter.tv