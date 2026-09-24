Ленинградский зоопарк показал, как отдыхает многодетная самка японской макаки Мия

У нее с Киото растут два сына Акира и Сабуро, а также младшая дочка Саюри.

Самка японской макаки Мия из Ленинградского зоопарка является опытной многодетной мамой. У нее с Киото растут два сына Акира и Сабуро, а также младшая дочка Саюри. Но даже самой заботливой Мие иногда хочется одиночества.

По информации учреждения, у японских макак основная забота о детенышах лежит на самках. После рождения малыши не отходят от мам: они постепенно учатся всему необходимому, наблюдая за взрослыми. По мере взросления родительница все чаще дает маленькому действовать самостоятельно.

Вот и Мия в этот раз не позволила Саюри устроиться рядом. Дочке пора становиться самостоятельнее, а маме – пользоваться редкими минутами заслуженного отдыха. Пресс-служба зоопарка Петербурга

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка