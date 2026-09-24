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Ленинградский зоопарк показал, как отдыхает многодетная самка японской макаки Мия

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У нее с Киото растут два сына Акира и Сабуро, а также младшая дочка Саюри.

Самка японской макаки Мия из Ленинградского зоопарка является опытной многодетной мамой. У нее с Киото растут два сына Акира и Сабуро, а также младшая дочка Саюри. Но даже самой заботливой Мие иногда хочется одиночества. 

По информации учреждения, у японских макак основная забота о детенышах лежит на самках. После рождения малыши не отходят от мам: они постепенно учатся всему необходимому, наблюдая за взрослыми. По мере взросления родительница все чаще дает маленькому действовать самостоятельно. 

Вот и Мия в этот раз не позволила Саюри устроиться рядом. Дочке пора становиться самостоятельнее, а маме – пользоваться редкими минутами заслуженного отдыха. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее на Piter.TV: зоопарк принимает желуди для животных. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, макаки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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