Названа оптимальная дата премьеры для "Девятой планеты" с Юрой Борисовым

Отечественный фильм старается встать в один ряд с голливудскими блокбастерами.

Фантастический боевик с Юрой Борисовым "Девятая планета" вышел в российский прокат в кинотеатрах в четверг, 24 сентября. Кинокритик Сергей Угольников в беседе с 360.ru поделился прогнозом его шансов на успех.

Он отметил, что на то, как картину оценят зрители в кинотеатрах, влияет не только ее качество. Здесь важны и другие факторы, в том числе не киношные.

Все-таки сейчас сентябрь. Вот если бы он вышел в Новый год, тогда, безусловно, порвал бы все кинотеатры, а сейчас только начало учебного года. Сергей Угольников, кинокритик

По мнению эксперта, дети еще не успели утомиться сидеть за партами на уроках, поэтому есть сомнения, что они "все пойдут в кинотеатр".

Ранее мы сообщали, что снятый в Петербурге фильм "Битва моторов" с Иваном Янковским и Юрой Борисовым покажут в Европе и Латинской Америке.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)