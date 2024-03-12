В Голливуде состоялся "парад лысых" в поддержку Юры Борисова

Мужчины солидаризировались после того, как актер не получил "Оскар" за роль в фильме "Анора".

Лысые мужчины вышли на улицы Голливуда в знак солидарности с российским актером Юрой Борисовым, которого обделили статуэткой "Оскар" на прошедшей церемонии. Видеозаписью "парада лысых" в социальных сетях поделился актер и комик Ивэн Шафран.

Напомним, что Юра Борисов был выдвинут в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за участие в фильме "Анора" режиссера Шона Бэйкера. Сама картина при этом выиграла в пяти номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж".

Участники "парада лысых", копируя образ российского актера, вышли на улицы в черных брюках и футболках. При этом у них были золотые воздушные шары с изображением лица Юры Борисова.

Ранее вышел новый трейлер фильма "Балерина" с Аной де Армас.

Видео: Социальные сети