Награда досталась актеру Кирану Калкину.

Американский актер Киран Калкин получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за работу в фильме "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024). В данной кетгории иностранецобошел россиянина Юру Борисова с фильмом "Анора" (Anora). Официальную трансляцию проходящей в воскресенье в театре Dolby в Лос-Анджелесе торжественной 97-й церемонии награждения кинопремии вел местный телеканал ABC.

Известно, что вместе с Калкином и Борисовым за победу в эноминации боролись Эдвард Нортон за роль в картине "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown), Гай Пирс за роль в "Бруталисте" (The Brutalist) и Джереми Стронг за роль в фильме "Ученик. Восхождение Трампа" (The Apprentice).

Премия присуждается в 23 категориях. Рбъявление номинантов в 2025 году дважды приходилось переносить из-за бушевавших в январе текущего года в штатет Калифорния лесных пожаров. Природные возгорания унесли жизни по меньшей мере 25 человек. Также уничтожено псвыше 12 тысяч построек.

Кустурица подтвердил участие Юры Борисова в съемках "Как я не снял "Преступление и наказание".

Фото и видео: YouTube / ABC News