В Петербурге подвели итоги сезона электросамокатов.

За январь — октябрь 2026 года в Санкт-Петербурге в дорожно-транспортных происшествиях с участием арендованных электросамокатов погибли три человека. Число пострадавших за этот период достигло 283, увеличившись почти втрое по сравнению с прошлым годом. Такие данные на пресс-конференции ТАСС привёл заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов.

Среди пострадавших в авариях оказались 52 несовершеннолетних. По словам Ахминова, это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Представитель Госавтоинспекции считает, что для снижения аварийности необходимо пересмотреть правила использования средств индивидуальной мобильности. В частности, он предложил установить возрастные ограничения для управления отдельными видами СИМ, ввести обязательное обучение пользователей и дополнительные требования к их поведению на дорогах. Кроме того, Ахминов выступил за рассмотрение возможности регистрации таких транспортных средств и введения отдельной категории водительских прав.

Заместитель председателя городского комитета по транспорту Александра Бахмутская сообщила, что к началу сезона 2027 года власти Петербурга намерены договориться с операторами кикшеринга об обязательной проверке возраста клиентов перед арендой электросамокатов. В сезоне 2026 года такая процедура проводилась добровольно.

В прошедшем сезоне в городе увеличились общая протяжённость поездок на средствах индивидуальной мобильности и интенсивность их использования. В Петербурге работали около 40 тысяч прокатных СИМ, которые арендовали более 40 миллионов раз. Сезон завершился 21–22 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что смертность на частных самокатах выросла на 66% за год в Петербурге.

Фото: Piter.TV