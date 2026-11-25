В Петербурге представили новые подходы к поддержке родителей и повышению рождаемости.

В Северной столице прошёл первый форум "Семьесбережение: приоритеты, меры, перспективы". Эксперты обсудили реализацию нацпроекта "Семья", городские выплаты, помощь молодым родителям и дополнительные льготы от работодателей и вузов. Об этом сообщает Вечерний Санкт-Петербург.

В Петербурге семьи с детьми могут рассчитывать на поддержку городских властей, бизнеса и образовательных учреждений. Действующие меры обсудили на первом форуме "Семьесбережение: приоритеты, меры, перспективы", который состоялся в преддверии Дня матери. О помощи родителям и реализации национального проекта "Семья" рассказала ведущий эксперт Центра социологических исследований Президентской академии в Петербурге, кандидат социологических наук Светлана Ляшко.

В форуме приняли участие представители исполнительных органов власти, социальных учреждений, некоммерческих организаций, вузов, научного сообщества и семьи — участники Всероссийского конкурса "Семья года". Одним из ключевых событий стало заседание Координационного совета по вопросам семейной и демографической политики Петербурга. Также участники рассмотрели реализацию Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы.

По словам Ляшко, специалисты Президентской академии в Петербурге уже второй год изучают вопросы демографической и семейной политики. На форуме они представили результаты собственных исследований и рекомендации для городских органов власти.

В рамках нацпроекта "Семья" в Петербурге действует несколько основных мер поддержки. В частности, студентки, обучающиеся очно и вставшие на учёт по беременности, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Для молодых и нуждающихся семей в городе открыты пункты проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет. Родители могут взять там коляски, кроватки, пеленальные столики и другие вещи. По словам эксперта, эта мера пользуется у петербуржцев особым спросом.

Также в городе работают социальные няни, которые обеспечивают кратковременный присмотр за детьми до 3 лет. Обратиться за такой услугой можно в учреждения социального обслуживания или пригласить специалиста на дом. Кроме того, в петербургских вузах организованы группы кратковременного пребывания и комнаты матери и ребёнка для семей, в которых один или оба родителя учатся очно.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)