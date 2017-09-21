В ГД рассказали, с кого нельзя требовать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Владимир Кошелев объяснил, как вернуть деньги за оплату, которой не должно было быть.

На российской территории пенсионеры и льготники освобождены от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) вне зависимости от формы платежа. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев (ЛДПР).

От комиссии вне зависимости от способа оплаты - касса, терминал, онлайн освобождены пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, ветераны и другие льготники, которые попадают в перечень, установленный региональным законом. Льгота действует строго на оплату ЖКУ - свет, вода, отопление, взносы на капремонт. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

По словам Кошелева, многие банковские организации страны требуют от клиента подтверждать льготу при каждой оплате. Пенсионеру для такого подтверждения нужен паспорт и пенсионное удостоверение или справка из Социального фонда России о назначении пенсии, а ветеранам или многодетным требуется предоставлять документы подтверждающие их статус. В том случае, если при оплате через кассу банка с человека до сих пор требуют комиссию, то это действие может расцениваться как халатность кассира либо прямое мошенничество, если банк умышленно не обновляет свое программное обеспечение (ПО).

.Если у вас в паспорте стоит штамп о пенсии или есть удостоверение многодетной семьи, кассир обязан нажать в программе кнопку "Льгота" и обнулить комиссию. Если кнопка не работает - пусть принимают платеж вручную. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Закондатель добавил, что если российский льготник или пенсионер все-таки заплатил комиссию, хотя не должен был этого делать, то он может вернуть денежные средства, так как срок исковой давности составляет три года. Для этого нужно собрать квитанции банковских переводов с указанием списанной комиссии. Если чек был утерян, то можно заказать в банке выписку по счету за нужный период. К документам требуется приложить копию паспорта и документа о льготном статусе. Далее важно написать в двух экземплярах заявление в отделение банка, где была оплачена комиссия.

Если отметку о принятии ставить отказываются, то отправляйте заявление заказным письмом с уведомлением на юридический адрес головного офиса банка. В случае отказа банка возвращать комиссию, жалуйтесь в Центральный банк РФ через интернет-приемную и в Роспотребнадзор. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

Платежки за ЖКХ придут на Госуслуги с 1 сентября 2027 года.

Фото: Piter.tv