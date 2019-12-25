Акционер ПНТ подала в суд из-за передачи 55 % акций "Росхиму"

Миноритарий ПНТ заявила о нарушении права на покупку акций "Росхима".

Миноритарный акционер АО "Петербургский нефтяной терминал" Елена Васильева обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она оспаривает передачу 55 % акций предприятия компании "Росхим", считая, что при этом было нарушено ее преимущественное право на их приобретение.

Государство получило контрольный пакет ПНТ в 2025 году после иска Генеральной прокуратуры к семье Скигиных, которая владела крупным пакетом акций терминала. В июне 2026 года 55 % акций ПНТ перешли "Росхиму". Совет директоров компании возглавляет Игорь Ротенберг.

Ранее средства массовой информации оценивали стоимость актива примерно в 9 млрд руб., однако официального подтверждения этой суммы не было.

В иске Васильева указывает, что на момент передачи акций "Росхиму" имела преимущественное право на их выкуп как миноритарный акционер. По ее словам, в 2026 году представители государства провели собрание акционеров и внесли изменения в устав ПНТ, исключив возможность реализации такого права. Эти действия она считает незаконными.

Также акционер просит суд принять обеспечительные меры и запретить "Росхиму" отчуждать акции терминала либо совершать с ними другие юридически значимые действия. Сейчас в картотеке арбитражных судов отсутствуют сведения о дальнейшем движении дела.

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Фото: Piter.TV