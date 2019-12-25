Парковки и перехватывающие стоянки Петербурга готовы к осенне-зимнему сезону

Помимо зимней уборки, легковые автомобили центра ежедневно контролируют состояние парковочного пространства, проверяя работу паркоматов, наличие дорожных знаков, разметки, табличек и чистоту площадок.

Городской центр управления парковками (ГЦУП), подведомственный комитету по транспорту, провел смотр спецтехники перед началом осенне-зимнего периода. Как сообщили в пресс-службе комитета, автопарк учреждения состоит из семи единиц – колесных погрузчиков и трактора "Беларус". Данная техника предназначена для уборки снега и формирования снежных валов на городских и перехватывающих стоянках.

Помимо зимней уборки, легковые автомобили центра ежедневно контролируют состояние парковочного пространства, проверяя работу паркоматов, наличие дорожных знаков, разметки, табличек и чистоту площадок. Непосредственной уборкой улично-дорожной сети в зоне платной парковки занимается комитет по благоустройству. ГЦУП в этом процессе помогает определять места для складирования снега, следит, чтобы снежные валы не занимали места для инвалидов, и устанавливает конусы на освобожденных участках для проезда уборочной техники.

Эксперимент по ночной уборке дорог, успешно проведенный прошлой зимой, будет продолжен и расширен. В этом году список улиц увеличен до десяти: Гражданской, Союза Печатников, Бородинской, Колокольной, Конной, Поварского переулка, Таврической, Тверской, Правды и Черняховского. На этих участках установлены знаки "Остановка запрещена" с указанием времени действия – с 00:00 до 07:00 не чаще одного раза в неделю.

С началом снегопадов ГЦУП также возобновит рассылку пуш-уведомлений в приложении "Парковки Санкт-Петербурга". Жителей будут информировать об адресах уборки снега и сброса наледи с крыш. Информация будет публиковаться по мере поступления данных от комитета по благоустройству.

Ранее мы сообщили о том, что жителей Петербурга предупредили о сбоях в оплате парковки.

Фото: Piter.TV