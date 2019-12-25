Рецидивист жестоко избил оппонента во время конфликта у клуба на Заневском проспекте

Пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь, он был госпитализирован в больницу.

Росгвардейцы Красногвардейского района Петербурга задержали участника драки около ночного клуба. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Утром 27 сентября на Заневском проспекте между двумя нетрезвыми мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 34-летний рецидивист избил 46-летнего оппонента, сломав ему челюсть ударом кулака. Пострадавшему вызвали скорую медицинскую помощь, он был госпитализирован в больницу.

Задержанного, судимого за незаконные организацию и проведение азартных игр, увезли в 52-й отдел полиции. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что после избиения мигранта на строительном объекте в Петербурге возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти