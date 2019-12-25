Хакер объяснил, что делать после установки вредоносного APK-файла для АЗС

Эксперт дал советы по тому, как обезопасить гаджет, если пользователь уже скачал вредоносное ПО.

В России водители рискуют лишиться денежных средств после установки на мобильное устройство вредоносного APK-файла, который мошенники распространяют под видом приложения крупной нефтегазовой компании с бонусами на автозваправочную заправку. Зараженный смартфон следует проверить антивирусом, а простого удаления подозрительной программы может оказаться недостаточно. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский белый хакер, специалист по информационной и кибербезопасности Марсель Дандамаев. Эксперт заметил, что вредоносное приложение обращает внимание на банковские приложения. Также аферисты могут получить доступ к SMS-сообщениям, видеокамере и другим сервисам. Специалист объяснил, что распознать подозрительную активность ПО можно по большому количеству разрешений, которое оно запрашивает. Также пользователю следует насторожиться, если после запуска программа практически никак себя не проявляет.

Приложение просит очень много разрешений — например, доступ к камере. Когда открываешь, либо появляется какой-то странный экран, где ничего информативного нет, либо ничего не происходит, а приложение просто работает в фоне. Марсель Дандамаев, хакер

При условии, что пользователь уже установил подозрительный APK-файл, то ограничиваться одним его удалением не стоит. Важно также почистить телефон антивирусом, а в идеальном сценарии лучшим вариантом будет сделать бэкап устройства и установить новую прошивку. В полиции советуют гражданам не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно по ссылкам из мессенджеров и с подозрительных сайтов.

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Фото: Piter.tv