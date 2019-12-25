  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К ответственности привлечен дебошир с рейса "Сочи — Петербург"
Сегодня, 15:18
178
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К ответственности привлечен дебошир с рейса "Сочи — Петербург"

0 0

Ему грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Транспортные полицейские Петербурга привлекли к ответственности деструктивного пассажира самолета, который следовал из Сочи в Северную столицу. 

По данным УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступила информация о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушных судов. Было установлено, что 51-летний мужчина устроил дебош на борту. 

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом ответят два сотрудника Пулково, которые допустили столкновение трапа и самолета. Сумма материального ущерба превысила 4,4 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дебошир, транспортная полиция
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии