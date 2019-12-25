К ответственности привлечен дебошир с рейса "Сочи — Петербург"

Ему грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Транспортные полицейские Петербурга привлекли к ответственности деструктивного пассажира самолета, который следовал из Сочи в Северную столицу.

По данным УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступила информация о необходимости прибытия наряда на стоянку воздушных судов. Было установлено, что 51-летний мужчина устроил дебош на борту.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему грозит наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом ответят два сотрудника Пулково, которые допустили столкновение трапа и самолета. Сумма материального ущерба превысила 4,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV