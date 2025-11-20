Транспортная полиция Петербурга задержала нарушителей правил на воде

Один них находился за рулем катера в состоянии опьянения.

Транспортные полицейские Петербурга пресекли правонарушения на воде в минувшие выходные. Об этом рассказали 31 августа в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В акватории Невы правоохранители остановили маломерное судно, следовавшее не в свой пролет. За рулем был 45-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Судоводителя и катер передали сотрудникам ФКУ "Центра ГИМС МЧС России по Петербургу", после чего в отношении него составили административный протокол по ст. 11.9 КоАП РФ (управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения).

Кроме того, в Неве и Мойке выявили петербуржцев в возрасте от 30 до 47 лет, нарушивших правила плавания.

Ранее на Piter.TV: в акватории Большой Невки за борт теплохода упали два человека.

Видео: пресс-служба УМВД России по СЗФО