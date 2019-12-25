Участник СВО Сергей Ильницкий проголосовал на участке в Петербурге

Он также участвует в работе общественной организации "Ветераны СВО "Защитники Родины".

На избирательном участке №2258 в Центральном районе Петербурга проголосовал участник специальной военной операции и ветеран боевых действий Сергей Ильницкий. Он принимает активное участие в работе региональной общественной организации "Ветераны СВО "Защитники Родины". Об этом сообщила администрация Центрального района города.

Ильницкий отметил значение участия в выборах и заявил, что считает голосование одной из основных гражданских обязанностей. По его словам, пока военнослужащие выполняют задачи на передовой, остальные жители могут оказывать поддержку и помогать в тылу.

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга проходят с 18 по 20 сентября. В городе также проходят муниципальные и дополнительные выборы. Избирательные участки в заключительный день голосования работают с 08:00 до 20:00.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: Piter.TV