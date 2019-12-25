Грозы и сильные дожди ожидаются в Ленобласти 20 сентября

Сильные дожди и ветер до 17 м/с прогнозируют в Ленобласти.

В Ленинградской области 20 сентября ожидается преимущественно облачная погода. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе пройдут дожди, местами сильные. Утром и днем в отдельных районах возможны грозы.

Ветер будет южным и юго-западным со скоростью 8–13 м/с. Местами порывы усилятся до 15–17 м/с. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, днем потеплеет до +13…+18 градусов.

Атмосферное давление в течение дня продолжит снижаться. Жителей Ленинградской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, связанных с осадками, грозами и усилением ветра.

Ранее мы сообщили о том, что температура ниже нормы сохранится в Петербурге в пятницу.

Фото: Piter.TV