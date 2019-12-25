В Петербурге создали дипфейк с Максимом Мейксиным для демонстрации рисков ИИ

Памфилова рассказала о шуточном дипфейке с главой избиркома Петербурга.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова 19 сентября рассказала о шуточном дипфейке с председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максимом Мейксиным. По ее словам, ролик создали сотрудники петербургского избиркома, чтобы наглядно продемонстрировать возможность манипулировать избирателями с помощью подобных технологий.

В опубликованном ролике цифровые версии Мейксина появляются на избирательном участке в разных образах. Сам глава петербургского избиркома ранее сообщил, что ему видео понравилось, однако отрицал причастность к его созданию. В комиссии также заявляли, что в ходе текущей избирательной кампании не сталкивались с реальными дипфейками.

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга проходят с 18 по 20 сентября. Публикация ролика стала одним из примеров того, как избирательные комиссии обращают внимание на возможность использования технологий искусственного интеллекта для создания недостоверного видеоконтента в период голосования.

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Фото: Вконтакте / ЦИК России