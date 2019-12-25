Матвиенко рассказала о роли Заксобрания Петербурга в развитии города

Матвиенко заявила, что депутаты Заксобрания Петербурга не боялись спорить с властью.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 сентября заявила, что Законодательное собрание Петербурга всегда было профессиональным и "боевым" органом. По ее словам, депутаты городского парламента не боялись выражать несогласие с решениями власти и активно участвовали в определении стратегии развития города.

Матвиенко отметила, что знает работу петербургского Заксобрания по собственному опыту. Говоря о выборах в Северной столице, она назвала их "дважды ответственными" и призвала жителей города поддержать тех кандидатов, которым они доверяют и которых считают готовыми работать на развитие Петербурга.

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга проходят с 18 по 20 сентября. В городе также выбирают депутатов представительных органов нескольких муниципальных образований.

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Фото: council.gov.ru