Стали известны даты и место прощания с Галиной Мшанской

Стали известны дата и место погребения Галины Мшанской. Супруга Олега Басилашвили, скончавшаяся на 92-м году жизни, будет похоронена 23 марта на Большеохтинском кладбище.

Покойная долгие годы работала на ленинградском телевидении. Зрителям она запомнилась как ведущая программы "Царская ложа", в рамках которой брала интервью у звезд музыкальной сцены и помогала открывать новые имена.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования Олегу Басилашвили. Глава города назвал Галину Евгеньевну ярким и талантливым человеком. Он подчеркнул, что ее передачи отличал безупречный петербургский стиль, а для многих зрителей она стала проводником в мир театра и классической музыки.

