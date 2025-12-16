Патриарх Кирилл освятил закладной камень храма Иоанна Кронштадтского в Петербурге

Завершить строительство планируют к 2028 году.

В день 36-й годовщины, 14 июня, прославления Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил торжественное богослужение в Иоанновском ставропигиальном женском монастыре на Карповке. После службы предстоятель Русской православной церкви освятил закладной камень в основание нового храма в честь Иоанна Кронштадтского. Строительство планируется завершить в 2028 году. Храм возведут на территории монастыря.

Губернатор Александр Беглов, присутствовавший на церемонии, поблагодарил Патриарха за попечение о духовной жизни Петербурга и личное освящение закладного камня. Правительство города оказывает содействие в строительстве. Проектная и рабочая документация разрабатываются с марта 2026 года, также ведётся проект благоустройства набережной реки Карповки.

Беглов отметил, что город последовательно помогает возрождать святыни: с 2019 года на реставрацию объектов Иоанновского монастыря выделено 392 миллиона рублей. Патриарх Кирилл подчеркнул, что возведение нового храма в центре Петербурга свидетельствует о присутствии Иоанна Кронштадтского в истории и современной жизни.

Для Петербурга строительство храма – продолжение дела Иоанна Кронштадтского, который учил, что вера должна проявляться в заботе о ближнем и любви к Родине. Мы строим новые храмы, воскресные школы, социальные центры. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В Петербурге за последние годы в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям передан 451 объект, включая 318 зданий и 133 земельных участка. Беглов также поздравил верующих с праздником, назвав Иоанна Кронштадтского небесным покровителем города.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов поздравил работников текстильной и лёгкой промышленности с праздником.

Фото: Смольный