В Латвии сбили БПЛА, из-за которого была объявлена тревога

ВС страны объявили о том, что угроза устранена.

Истребитель Североатлантического военого альянса сбил беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Соответствующими данными с общественностью поделились официальные представители ВС европейской страны через социальные сети. Ранее в четырех муниципалитетах на востоке Латвии была объявлена воздушная тревога, она действовала около 30 минут.

Сообщаем вам, что угроза в воздушном пространстве устранена. Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство. пост Вооруженных сил Латвии

Напомним, что экстренное оповещение о тревоге было отправлено местным жителям из Аугшдаугавского, Прейльского и Балвского краев прибалтийского государства. Это решение произошло на фоне отражения налета БПЛА соседней с Латвией Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 37 дронов противника, в районе порта эксперты Усть-Луга зафиксировали повреждения. Одновременно с этим событием правительство Финляндии ввело временные ограничения для движения воздушного и морского транспорта в восточной части акватории Финского залива.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / NBS