Врач назвала неожиданные причины воспаления ахиллова сухожилия летом

Травматолог-ортопед Виктория Смирнова отмечает, что летнее обострение – частая история.

По данным Telegram-канала Baza, в России участились случаи обращения к врачам из-за болей в области ахиллова сухожилия. Специалисты связывают это с сезонным ростом физической активности: летом многие начинают больше двигаться, возвращаются к пробежкам после длительного перерыва, играют в футбол и волейбол, занимаются работой на дачных участках или отправляются в длительные пешие прогулки. При этом теплое время года нередко становится испытанием для опорно-двигательного аппарата.

Как рассказала Piter.TV заведующий хирургическим отделением клиники "Будь Здоров" в Петербурге, врач травматолог-ортопед и хирург Виктория Смирнова, в большинстве случаев речь идет не о классическом воспалении, а о тендинопатии (дегенеративно-дистрофическом процессе). Это состояние, когда сухожилие перестает справляться с нагрузкой, и в его структуре накапливаются микроповреждения.

Корректнее говорить о механической перегрузке на фоне неподготовленности тканей. Человек, ведущий сидячий образ жизни (гиподинамия), имеет ослабленное, "голодное" до кровотока сухожилие. Когда такой пациент резко решает пробежать 5 км или поиграть в волейбол, эта нагрузка становится критической перегрузкой. Виктория Смирнова, травматолог-ортопед, хирург

Таким образом, "резкое начало активности после периода бездействия" – это и есть классический сценарий острой перегрузки, который в практике встречается чаще, чем хроническая перегрузка у профессиональных спортсменов, уточнила врач.

Основными триггерами воспаления ахиллова сухожилия врач называет резкое увеличение физической нагрузки, переход на жесткое покрытие или минималистичную обувь, а также отсутствие подготовки перед интенсивными тренировками.

Почему проблема обостряется летом?

Виктория Смирнова отмечает, что летнее обострение – частая история. Среди причин:

– переход с обуви на каблуке или с перепадом подошвы на плоские сандалии, балетки или вьетнамки;

– хождение босиком по жесткому песку или плитке;

– резкое начало дачной и спортивной активности после зимней гиподинамии.

Переход с каблука/подошвы с перепадом на абсолютно плоскую обувь (вьетнамки, сандалии, балетки) резко растягивает и перегружает сухожилие, что приводит к его воспалению. Виктория Смирнова, травматолог-ортопед, хирург

На какие признаки воспаления стоит обратить внимание?

Среди характерных визуальных маркеров врач выделяет утолщение сухожилия, покраснение и местное повышение температуры кожи, а при хроническом течении – плотный узелок в области сухожилия.

Особое внимание стоит обратить на участок примерно в 2–6 см выше пятки: именно там чаще всего появляется веретенообразное утолщение.

Что лучше – УЗИ или МРТ?

На ранних стадиях специалист рекомендует начинать с ультразвукового исследования.

УЗИ (сонография) информативнее на старте. Процедура позволяет увидеть потерю фибриллярной структуры, утолщение сухожилия (>7–8 мм) и самое главное – неоваскуляризацию (патологические сосуды, которые видны в режиме энергетического допплера). Виктория Смирнова, травматолог-ортопед, хирург

МРТ назначают, если есть подозрение на частичный разрыв, поражение в месте прикрепления к кости или другие более глубокие изменения.

Как лечат ахиллово сухожилие?

В 80–90% случаев помогает консервативная терапия. Основой лечения врач называет контроль нагрузки и лечебную физкультуру.

В острую фазу – не полный покой, а модификация активности. Разрешается то, что не вызывает боль выше 3/10 на следующий день. Запрещается бег, высокоактивные нагрузки, такие как прыжки. Разрешается дозированная ходьба, специальные упражнения. Виктория Смирнова, травматолог-ортопед, хирург

Основой лечения является ЛФК, отмечает Смирнова. В ходе лечения помогут эксцентрические упражнения, когда пятка свисает со ступеньки и происходит медленное опускание на больной ноге. Боль при выполнении допустима, но только в случае, если она не мучительная и не резкая. При усилении болей требуется немедленное прекращение выполнения упражнения.

Эффективность также показали ударно-волновая терапия и использование подпяточников или обуви с небольшим подъемом пятки для разгрузки сухожилия.

Когда нужна операция?

Хирургическое лечение рассматривают, если в течение полугода качественная консервативная терапия не дает результата, боль мешает ходить, а программа ЛФК не помогает.

Операция также может потребоваться при частичном или полном разрыве сухожилия либо при выраженной деформации Хаглунда – костном наросте, повреждающем сухожилие.

Когда можно снова бегать?

Это самый сложный вопрос, так как сроки строго индивидуальны. Общее правило: возвращение возможно, когда бег безболезнен, а не бег ради исцеления. Виктория Смирнова, травматолог-ортопед, хирург

При неосложненном течении переход к бегу обычно начинают через 6–12 недель, когда исчезает утренняя скованность и человек может без боли выполнить прыжки на одной ноге.

Какую обувь выбрать после восстановления?

Для профилактики рецидива Виктория Смирнова советует обувь с перепадом подошвы 8–12 мм, жестким задником и хорошей амортизацией.

Обувь – это ваш главный инструмент профилактики рецидива. Виктория Смирнова, травматолог-ортопед, хирург

Врач рекомендует надолго отказаться от обуви с "нулевым перепадом" и не ходить босиком по жесткому полу, особенно утром после сна.

Фото: Magnific (gpointstudio)