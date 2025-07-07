Петербуржцы жалуются на сбой мобильного интернета утром 14 августа

ДаунДетектор фиксирует массовые жалобы на интернет в Петербурге.

В Петербурге с ночи 14 августа фиксируются проблемы с мобильным интернетом. К утру ситуация не улучшилась.

Сервис "ДаунДетектор" регистрирует множество жалоб от горожан. Первый всплеск произошёл около полуночи, затем количество сообщений снизилось, но утром портал стал фиксировать новые обращения. Петербуржцы сообщают, что на смартфонах нет подключения к сети, не открываются сайты и мессенджеры, не отправляются сообщения, не прогружаются изображения.

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