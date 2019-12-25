В Петербурге выставили на продажу старый вагон метро за 1,6 млн рублей

Вагон метро модели ЕМ 1977 года продают в Петербурге за 1,6 млн рублей.

В Санкт-Петербурге на продажу выставили старый вагон метро. Речь идёт о модели ЕМ. Именно такие вагоны в подземке заменили "Балтийцами". Информация об этом появилась на торговой площадке.

Начальная цена лота составляет 1,6 млн рублей. Вагон был произведён в 1977 году. За почти 50 лет службы он прошёл более 6,5 млн километров. После выхода из эксплуатации вагон успел поучаствовать в обкатке первого участка коричневой линии "Путиловская" — "Юго-Западная".

Продажа вагонов метро — случай редкий, но не единичный. Чаще всего их отправляют на утилизацию. Иногда старые вагоны используют для организации тематических квестов.

Ранее мы сообщили о том, что на линию в петербургском метро вышел юбилейный вагон "Балтиец".

Фото: Комитет по транспорту