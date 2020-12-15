Как быстро убрать мелкие повреждения с кузова автомобиля и не переплачивать за ремонт

Один из распространенных вариантов — локальная покраска.

Небольшая царапина или вмятина на автомобиле может серьезно повлиять на его внешний вид и стоимость при продаже. При этом устранять каждый такой дефект с помощью полноценного кузовного ремонта необязательно. Существуют локальные технологии, которые позволяют привести машину в порядок без замены или полной перекраски деталей. О таких способах рассказывает портал 110km.ru.

Один из распространенных вариантов — локальная покраска. Мастер работает только с поврежденным участком, подбирает подходящий оттенок и наносит краску с помощью небольшого краскопульта или специального аэрозоля. После высыхания поверхность покрывают лаком. Благодаря этому не приходится перекрашивать весь элемент, а значит, ремонт занимает меньше времени и обходится дешевле.

Еще один вариант — удаление небольших вмятин без повреждения заводского покрытия. Такой метод позволяет сохранить оригинальную краску и избежать полноценного кузовного ремонта. Однако его применение зависит от расположения и характера повреждения. При этом, локальная покраска подходит не для всех дефектов. Например, повреждение должно быть небольшим — обычно речь идет о царапинах размером до нескольких сантиметров. Сложнее работать с крупными дефектами и повреждениями на горизонтальных поверхностях вроде капота или крыши.

Стоимость ремонта зависит от глубины и размера царапины, а также количества повреждений. Устранение одного дефекта длиной до 25 мм может обойтись примерно в 5–11,5 тыс. рублей. Если за один визит требуется обработать сразу несколько участков, стоимость отдельных операций может оказаться ниже за счет общей подготовки.

Точечный ремонт используют не только для кузова. Специализированные мастерские восстанавливают пластиковые бамперы, небольшие повреждения кожаной и текстильной обивки, а также сколы на стеклах. Для каждого случая применяется своя технология.

Особенно востребованы такие услуги перед продажей машины или ее возвратом после лизинга. Исправление нескольких заметных дефектов может сделать автомобиль визуально аккуратнее и избавить владельца от дополнительных претензий при приемке.

Перед обращением в сервис специалисты советуют сравнить цены в нескольких мастерских и заранее уточнить, какие именно работы войдут в стоимость. Не помешает и сфотографировать повреждения до ремонта — это позволит оценить результат и избежать спорных ситуаций.

Фото: unsplash (Yuri Krupenin)