Захарова назвала туманными перспективы вступления в силу ДВЗЯИ

В МИД России напомнили о позиции Вашингтона.

Перспективы вступления Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в законную силу остаются туманными для Москвы в первую очередь из-за американской позиции. Соответствующей информацией с общественностью поделилась в комментарии официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она выпустила обращение в связи с 30-й годовщиной открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Несмотря на то, что договор ратифицировали 179 государств из 188 его подписавших, перспективы вступления ДВЗЯИ в силу так же туманны. Причиной тому является позиция ряда государств, в первую очередь США, которые были одними из инициаторов Договора, но тем не менее за прошедшие десятилетия так и не приняли эффективных мер, чтобы его ратифицировать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве видят, что официальные заявления руководства США о том, что соответствующий законопроект не пройдет Конгресс США, не выдерживают никакой критики. Мария Захарова напомнила, что на Капитолийском холме очень быстро принимаются нормативные акты, в которых кровно заинтересован местный политический истеблишмент.

МИД РФ прокомментировал слова Трампа о подготовке к ядерным испытаниям.

Фото: МИД России