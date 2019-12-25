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МИД РФ прокомментировал слова Трампа о подготовке к ядерным испытаниям
Сегодня, 15:03
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МИД РФ прокомментировал слова Трампа о подготовке к ядерным испытаниям

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Мария Захарова призвала Вашингтон выполнять международные обязательства.

 Указание американского президента-республиканца Дональда Трампа о начале подготовки к ядерным испытаниям является прямой угрозой существующему мораторию в этой области. Соответствующей информацией с общественностью поделилась в комментарии официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она выпустила обращение в связи с 30-й годовщиной открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Особую тревогу вызывает то, что звучит из Вашингтона в последнее время. Указание президента США Дональда Трампа от 29 октября 2025 года о начале подготовки к ядерным испытаниям - не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве считают абсолютно беспочвенными попытки американских властей обвинить некоторые страны в действиях, якобы не совместимых с договором. Мария Захарова пояснила, что когда подобные заявления раздаются из Вашингтона, то это значит, что американские представители в очередной раз намерены отказаться от возложенных на них международных обязательств.

Захарова прокомментировала оговорку Каллас про Монако и Марокко.

Фото: МИД России

Теги: дональд трамп, мария захарова, мид, ядерное оружие
Категории: Мировые новости, Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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