Мария Захарова призвала Вашингтон выполнять международные обязательства.

Указание американского президента-республиканца Дональда Трампа о начале подготовки к ядерным испытаниям является прямой угрозой существующему мораторию в этой области. Соответствующей информацией с общественностью поделилась в комментарии официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Она выпустила обращение в связи с 30-й годовщиной открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Особую тревогу вызывает то, что звучит из Вашингтона в последнее время. Указание президента США Дональда Трампа от 29 октября 2025 года о начале подготовки к ядерным испытаниям - не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве считают абсолютно беспочвенными попытки американских властей обвинить некоторые страны в действиях, якобы не совместимых с договором. Мария Захарова пояснила, что когда подобные заявления раздаются из Вашингтона, то это значит, что американские представители в очередной раз намерены отказаться от возложенных на них международных обязательств.

Захарова прокомментировала оговорку Каллас про Монако и Марокко.

Фото: МИД России