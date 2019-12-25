Герой интервьют сообщил, что последний раз был на родине в ноябре 2025 года, после чего попал под санкции Евросоюза.

Журналист и бывший офицер-десантник ВС Франции Ксавье Моро рассказал изданию "Петербургский дневник", почему он переехал в Россию и как помогает соотечественникам, решившимся на такой шаг. По его словам, он живет в России уже 26 лет, а гражданство РФ получил в 2013 году.

Моро отметил, что при первом посещении страны почувствовал себя как дома, хотя тогда Россия по сравнению с Францией напоминала "третий мир" из-за рекламных баннеров и киосков. Спустя десять лет ситуация изменилась: эксперт заявил, что теперь "третий мир" начинается во Франции. Он подчеркнул, что российские услуги работают эффективно и цифровизированы, в то время как в аэропорту Шарль-де-Голль царит грязь, а французские системы функционируют плохо.

Герой интервью сообщил, что последний раз был на родине в ноябре 2025 года, после чего попал под санкции Евросоюза. Он уточнил, что является первым гражданином ЕС, против которого ввели такие ограничения. В результате Брюссель заморозил все его счета и деньги, часть дохода во Франции оказалась недоступна, а созданный им успешный YouTube-канал с 175 тысячами подписчиков закрыли в начале 2022 года.3 источника

Моро добавил, что не может путешествовать по странам ЕС, за исключением въезда во Францию как гражданин этой страны. Из-за санкций он до сих пор не получил от французского Минфина разрешения оплатить налоги за свою квартиру в Париже. Журналист признался, что без дохода от работы на Russia Today он бы жил под мостом, так как во Франции людям под санкциями запрещено иметь любые финансовые контакты.

Отвечая на вопрос об отношении французов к конфликту на Украине, Моро заявил, что поддержка Киева со стороны населения сильно ослабла. По его мнению, начальная медийная кампания, включавшая постановочные события вроде трагедии в Буче, перестала работать на фоне катастрофической экономической ситуации. Граждане больше волнуются из-за высоких налогов и стоимости жизни. Эксперт пояснил, что цены на электричество и газ выросли в два-три раза, так как Франция инвестировала в проект "Северный поток – 2", который сейчас не работает, а Евросоюз начал конфликт с Россией. При этом обычный человек не может проанализировать эти связи, видя лишь небезопасность на улицах, грязь и неработающую медицинскую систему.

Фото: из личного архива Ксавье Моро