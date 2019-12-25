Роспотребнадзор предупредил бизнес Петербурга и Ленобласти о главных ошибках при продаже маркированных товаров

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2026 года действует механизм автоматического наложения штрафов за продажу просроченной продукции, табачных и никотинсодержащих изделий с нарушением порядка ценообразования, а также за реализацию такой продукции лицами, не зарегистрированными в ГИС МТ.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проинформировало предпринимателей о наиболее частых нарушениях при обороте маркированной продукции и дало рекомендации по их предотвращению. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Государственная система мониторинга фиксирует случаи реализации товаров с истекшим сроком годности из-за слабого контроля остатков. Рекомендуется установить график проверки сроков годности, своевременно списывать продукцию и настроить кассовое ПО так, чтобы продажа просроченных товаров была технически заблокирована. частники оборота часто регистрируются в системе не по всем категориям, которые фактически продают. Бизнесу советуют проверить регистрацию по каждой группе и сопоставить данные о местах деятельности и кассах с реальной структурой торговли.

На отдельных аппаратах одного магазина могут применяться разные параметры скидок и разрешительного режима, из-за чего блокировка проходит на одном устройстве, но срабатывает на другом. Решением станет централизованное управление настройками и обновление данных из единого источника. Также стоит обратить внимание на продажу табачной и никотинсодержащей продукции по скидке. Ведомство рекомендует исключить эти товары из программ лояльности и бонусных механик, а кассовому обеспечению — блокировать продажу при нарушении ценовых ограничений.

Оформление одного товара под видом другого. Фактическая продукция отражается в чеке как товар другой группы из-за ошибок в карточках или ручного выбора позиции. Рекомендуется автоматизировать процесс (исключить ручной ввод) и регулярно сверять наименование, GTIN и цену с информацией на кассе.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября 2026 года действует механизм автоматического наложения штрафов за продажу просроченной продукции, табачных и никотинсодержащих изделий с нарушением порядка ценообразования, а также за реализацию такой продукции лицами, не зарегистрированными в ГИС МТ.

Ранее Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о мерах защиты от клещей осенью.

Фото: Piter.TV