Петербургская филармония откроет сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича

Новый концертный сезон Санкт-Петербургской филармонии откроется 25 сентября в день 120-летия Дмитрия Шостаковича. В этот день прозвучит Пятнадцатая симфония композитора в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением дирижера Николая Алексеева.

Петербургская филармония начинает свой новый, 106-й сезон в год, когда весь музыкальный мир отмечает 120-летие Дмитрия Шостаковича. Для филармонии Северной столицы эта дата особенно значима, ведь каждый день рождения композитора здесь традиционно отмечают концертом, а в новом сезоне музыка композитора 20-го века станет одной из главных линий всего годового репертуара. 106-й сезон в Санкт-Петербургской филармонии не ограничится только музыкой Шостаковича, наряду с ним будут звучать произведения Бетховена, Стравинского, Рахманинова и других композиторов.

Откроется сезон 25 сентября концертом Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева. Зрители смогут услышать последнюю 15-ю симфонию Шостаковича, увертюру Россини и Третий фортепианный концерт Прокофьева, где солировать будет Борис Березовский.

Для меня персонально музыка Шостаковича – это та музыка, с которой я начал свою творческую жизнь в этом доме. Я сознательно называю этот зал своим домом, потому что так нас приучил наш главный, бывший главный дирижер и мой первый главный дирижер Евгений Мравинский. Мне посчастливилось начать свою карьеру именно с симфоний Шостаковича – это были Восьмая, Пятая, Шестая и, конечно, Пятнадцатая. Лев Клычков, концертмейстер Заслуженного коллектива России, народный артист России

Также в филармонии предусмотрен абонемент со всеми шестью инструментальными концертами Шостаковича, а его симфоническую музыку зрители смогут услышать в отдельных программах.

Могу сказать, что это музыка уже зрелого композитора, человека, который уже прожил огромную, длинную, сложную, тяжелую, при этом яркую, полную бесконечного количества событий жизнь. В ней, как и во всей музыке Шостаковича, отражено время, отражена его жизнь, отражено время страны. Лев Клычков, концертмейстер Заслуженного коллектива России, народный артист России

Уже 27 сентября в Большом зале прозвучит симфонический оркестр филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса. Зрители смогут услышать "Нотации" Пьера Булеза, Скрипичный концерт Стравинского, в котором солистом выступит Павел Милюков, а также "Картинки с выставки" Мусоргского.

Мне кажется, что у нас в этом году получились очень интересные, любопытные программы, которые могут быть интересны разным слушателям. Мне кажется, они обращены как к специалистам, так и к широкой публике. Димитрис Ботинис, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича

Также в этом году зрители смогут услышать и Мстислава Ростроповича. Филармония подготовила абонемент "Рыцарь виолончели" из 6 программ, который представит его как выдающегося виолончелиста, дирижера и музыканта. Еще один абонемент, посвященный Бетховену, "Два века бессмертия", за сезон в нем прозвучат восемь из девяти его симфоний, все фортепианные концерты и Скрипичный концерт. Стоит отметить, что 25 сентября откроется выставка "Филармония Шостаковича. Гений места", где представят архивные материалы, в том числе ранее не публиковавшиеся и неизвестные автографы композитора.

Новый сезон рассчитан и на молодую аудиторию, например, в Малом зале появится интерактивный абонемент "Краски оркестра" для детей 5—7 лет, он предполагает небольшие группы до 15 человек. По словам представителей филармонии, абонемент уже раскуплен, а сам Малый зал в этом сезоне примет молодых исполнителей и камерные циклы. Среди программ: "Игроки на флейте", концерты "От Рождества до Рождества" и другие.

Малый зал принимает участие в международном фестивале "День Шостаковича", который пройдет именно 25 сентября. У нас представляет программу ансамбль "Дивертисмент". Очень интересная программа: Седьмой струнный квартет в оркестровке Ростроповича и две сонаты для альта и скрипки. Ирина Смукул, художественный руководитель Малого зала филармонии

Так 106-й сезон объединит сразу несколько направлений – это юбилейные программы, современная музыка и новые форматы для слушателей разных возрастов.

Фото: Piter.TV