Ленинградская область вошла в топ направлений для туристов этой осенью

Среди самых популярных направлений для путешествий внутри России этой осенью также оказались Московская область, Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область, Приморье и Татарстан.

Ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, специалисты Почты Mail, Hi-Tech Mail и Авито Путешествий проанализировали планы россиян на предстоящую осень. Выяснилось, что каждый третий житель страны планирует свои поездки более чем за три месяца до их начала. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Сроки бронирования жилья зависят от типа недвижимости: квартиры в городах – в среднем за 15 дней до заселения; загородные дома – за 30 дней; квартиры на черноморском побережье – более чем за три месяца.

Осенью заметно растет интерес к отдыху в горах. Спрос на аренду домов в Нальчике увеличился на 39%, в Белокурихе – на 23%, а в Архызе – на 17%. Среди самых популярных направлений для путешествий внутри России этой осенью оказались Московская и Ленинградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Калининградская область, Приморье и Татарстан.

Что касается подготовки документов, туристы используют разные способы хранения: 27% опрошенных предпочитают распечатывать бумаги, 57% хранят билеты и подтверждения бронирований в электронной почте, еще по 40% полагаются на приложения сервисов и память смартфона. В сентябре нагрузка на цифровые сервисы растет: Почта Mail ежедневно обрабатывает в среднем 15,6 миллиона туристических чеков, что на 26% больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург за лето приехали 6,2 млн туристов.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко (архив)