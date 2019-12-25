В Москве пошутили об очередной оговорке главы МИД ЕС.

В Москве прокомментировали недавнюю оговорку главы европейской дипломатии Кайи Каллас про Монако и Марокко, иронично призвала поблагодарить экс-премьер-министра Эстонии за то, что она "еще не перепутала" свою страну с Эфиопией или Эритреей. Соответствующее заявление журналистам из издания "kp.ru" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, оценивая слова иностранки перед заседанием Совета Безопасности ООН. Ошибку Кая Каллас допусти ла в тот момент, когда перечисляла страны, которые поддержали совместное заявление по Украине. Она поправила себя и продолжила озвучивать список.

Вы скажите спасибо, что Каллас еще не перепутала свою родную Эстонию с Эфиопией или Эритреей. За ней не заржавеет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Глава европейской дипломатии и политики безопасности не в первый раз допускает ошибки во время публичных заявлений. Ранее Кая Каллас заявила, что региональное сообщество вызовет "постпреда" России при организации. Однако у Москвы на данный момент нет постоянного представителя при Евросоюзе. Обязанности главы российской миссии сейчас исполняет Карен Малаян. В мае 2026 года Кая Каллас на брифинге оговорилась в том, что страны ЕС готовы "вербовать" корабли, участвуя в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Захарова объяснила, почему не покупает аксессуары Chanel.

Фото: МИД России