В Пушкине художественную подсветку получат Египетские ворота

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 25 светильников с антивандальной защитой.

В Пушкине стартовал монтаж оборудования для архитектурно-художественной подсветки объекта культурного наследия федерального значения. Это Египетские ворота на пересечении Петербургского шоссе и Октябрьского бульвара, рассказал городской комитет по энергетике.

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 25 светильников с антивандальной защитой и проложат 170 метров кабельной линии. Все работы закончат до конца года.

Параллельно завершают строительство наружного освещения в саду неподалеку. На территории между Октябрьским бульваром, Школьной улицей и Академическим проспектом ставят 123 опоры с фонарями в историческом стиле.

Ранее на Piter.TV: Кубинскую улицу в Московском районе озарят 149 новых фонарей.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга