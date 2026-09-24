В Пушкине художественную подсветку получат Египетские ворота

В Пушкине стартовал монтаж оборудования для архитектурно-художественной подсветки объекта культурного наследия федерального значения. Это Египетские ворота на пересечении Петербургского шоссе и Октябрьского бульвара, рассказал городской комитет по энергетике.
Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 25 светильников с антивандальной защитой и проложат 170 метров кабельной линии. Все работы закончат до конца года.
Параллельно завершают строительство наружного освещения в саду неподалеку. На территории между Октябрьским бульваром, Школьной улицей и Академическим проспектом ставят 123 опоры с фонарями в историческом стиле.
Ранее на Piter.TV: Кубинскую улицу в Московском районе озарят 149 новых фонарей.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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