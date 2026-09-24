  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:23
171
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине художественную подсветку получат Египетские ворота

0 0

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 25 светильников с антивандальной защитой.

В Пушкине стартовал монтаж оборудования для архитектурно-художественной подсветки объекта культурного наследия федерального значения. Это Египетские ворота на пересечении Петербургского шоссе и Октябрьского бульвара, рассказал городской комитет по энергетике. 

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 25 светильников с антивандальной защитой и проложат 170 метров кабельной линии. Все работы закончат до конца года.

Параллельно завершают строительство наружного освещения в саду неподалеку. На территории между Октябрьским бульваром, Школьной улицей и Академическим проспектом ставят 123 опоры с фонарями в историческом стиле.

Ранее на Piter.TV: Кубинскую улицу в Московском районе озарят 149 новых фонарей. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: египетские ворота, пушкин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии