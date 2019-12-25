Петербургская прокуратура потребовала отремонтировать 13 детских площадок в ЖК

Поверхности оборудования имели дефекты и повреждения.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации и содержании детских площадок. Об этом сообщило надзорное ведомство 24 сентября.

На территории одного из жилых комплексов состояние 13 игровых площадок не соответствовало нормативам. Поверхности оборудования имели дефекты и повреждения. К ремонтным работам представители ЖК приступать не собирались.

После вмешательства прокуратуры был осуществлен ремонт всего детского игрового и спортивного оборудования.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура выявила нарушения при обороте лома металлов на Октябрьской набережной. Деятельность ООО негативно влияет на окружающую среду.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)