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Прокуратура выявила нарушения при обороте лома металлов на Октябрьской набережной
Сегодня, 11:50
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Прокуратура выявила нарушения при обороте лома металлов на Октябрьской набережной

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Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. На Октябрьской набережной организация осуществляет деятельность по сбору, накоплению и обработке лома черных и цветных металлов, что негативно влияет на почву. Кроме того, объект не стоит на государственном учете, сообщили 24 сентября в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Фактическое устранение нарушений контролируют. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Красносельского района потребовала от организации обеспечить трудоустроенных подростков средствами защиты. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: металлы, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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