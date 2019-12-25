Прокуратура выявила нарушения при обороте лома металлов на Октябрьской набережной

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. На Октябрьской набережной организация осуществляет деятельность по сбору, накоплению и обработке лома черных и цветных металлов, что негативно влияет на почву. Кроме того, объект не стоит на государственном учете, сообщили 24 сентября в надзорном ведомстве.
Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Фактическое устранение нарушений контролируют.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Красносельского района потребовала от организации обеспечить трудоустроенных подростков средствами защиты.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все