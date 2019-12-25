Прокуратура выявила нарушения при обороте лома металлов на Октябрьской набережной

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. На Октябрьской набережной организация осуществляет деятельность по сбору, накоплению и обработке лома черных и цветных металлов, что негативно влияет на почву. Кроме того, объект не стоит на государственном учете, сообщили 24 сентября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Фактическое устранение нарушений контролируют.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Красносельского района потребовала от организации обеспечить трудоустроенных подростков средствами защиты.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга