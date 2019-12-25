Зеленский раскрыл требования Трампа по конфликту на Украине

Вашингтон потребовал прекращения огня по энергетической инфраструктуре.

Администрация президента США Дональда Трампа настояла на трех условиях по прекращению конфликта на Украине, среди которых проведение трехсторонней встречи. Об этом в интервью Axios заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам главы киевского режима, Вашингтон требует прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, возобновить работу зернового коридора через Черное море и провести трехстороннюю встречу представителей России, США и Украины. Зеленский добавил, что переговоры могут пройти в Абу-Даби, но конкретных сроков он не озвучил.

Во время разговора с Трампом на полях Генассамблеи ООН украинский лидер допустил встречу с президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами в декабре.

Ранее стало известно, что администрация Белого дома направила Путину официальное приглашение на саммит "Большой двадцатки". Генсек Марко Рубио выразил надежду, что российский президент ответит согласием.

Фото: YouTube / Офіс Президента України