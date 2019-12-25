Путин посмертно наградил погибшего при атаке ВСУ в Крыму помощника машиниста

Погибший работал в "Джанкойском локомотивном депо" Крымской железной дороги.

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Ивана Шведова. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Джанкое. Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича. говорится в документе

Погибший работал помощником машинистом тепловоза в Джанкойском локомотивном депо Крымской железной дороги.

В июне вражеский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь. Жертвой удара стал помощник машиниста, сам машинист попал в больницу с ранениями. Пассажиры поезда не пострадали.

Ранее мы сообщали, что Путин наградил петербургского врача Фадеева почётным званием.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)