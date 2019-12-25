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Путин посмертно наградил погибшего при атаке ВСУ в Крыму помощника машиниста
Сегодня, 17:53
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Путин посмертно наградил погибшего при атаке ВСУ в Крыму помощника машиниста

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Погибший работал в "Джанкойском локомотивном депо" Крымской железной дороги.

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Ивана Шведова. Мужчина погиб в результате атаки  ВСУ в Джанкое. Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича.

говорится в документе

Погибший работал помощником машинистом тепловоза в Джанкойском локомотивном депо Крымской железной дороги.

В июне вражеский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь. Жертвой удара стал помощник машиниста, сам машинист попал в больницу с ранениями. Пассажиры поезда не пострадали.

Ранее мы сообщали, что Путин наградил петербургского врача Фадеева почётным званием.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

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Категории: Новости России, Лента новостей,

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