Путин посмертно наградил погибшего при атаке ВСУ в Крыму помощника машиниста

Президент Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества помощника машиниста Ивана Шведова. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Джанкое. Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.
За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Шведова Ивана Сергеевича.
говорится в документе
Погибший работал помощником машинистом тепловоза в Джанкойском локомотивном депо Крымской железной дороги.
В июне вражеский беспилотник атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь. Жертвой удара стал помощник машиниста, сам машинист попал в больницу с ранениями. Пассажиры поезда не пострадали.
Ранее мы сообщали, что Путин наградил петербургского врача Фадеева почётным званием.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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